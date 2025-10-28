Suspenden zarpes en el litoral Pacífico por condiciones meteorológicas adversas

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este martes 28 de octubre a la comunidad marítima y a los usuarios en general que, debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en el litoral Pacífico, se ha procedido a suspender los zarpes en los siguientes puertos:

- Puerto Panamá

- Puerto Coquira

- Puerto Juan Díaz

- Puerto Taboga

- Puerto Pedasí

- Puerto Vacamonte

Esta medida preventiva responde a los fuertes vientos, superiores a 15 nudos, y al patrón de inestabilidad marítima reportado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y por nuestras plataformas internas, que mantienen condiciones de alerta por lluvias persistentes, oleajes significativos y ráfagas de viento de hasta 24 nudos, explicaron de la AMP.

De la AMP agregaron que mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas y recomiendan a capitanes de embarcaciones, operadores portuarios y operadores turísticos dedicados a actividades marítimas acatar las disposiciones vigentes, evitar la navegación en áreas bajo alerta y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.