Suspenden temporalmente atención en el Centro Reintegra de Changuinola por remodelación

La atención en el Centro Reintegra de Changuinola, en Bocas del Toro, fue suspendida temporalmente debido a trabajos de remodelación en sus instalaciones.

Durante este período, los pacientes podrán solicitar sus citas con los profesionales que habitualmente les brindan atención en el Minsa-CAPSI de Finca 30, a partir del lunes 24 de agosto, en horario de 7:00 a.m., a 3:00 p.m.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la medida busca mejorar las instalaciones y garantizar mejores condiciones para la prestación de los servicios.

La entidad recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer la fecha de reanudación de la atención en el Centro Reintegra de Changuinola.