Suspenden las festividades patrias del 8 de noviembre en Las Tablas

El Municipio de Las Tablas informó que, ante la situación que atraviesa el distrito por los recientes eventos sísmicos, se ha tomado la decisión de suspender las festividades patrias programadas para el próximo 8 de noviembre.

Conforme al reporte oficial “esta medida responde a la prioridad de salvaguardar la vida, la seguridad y el bienestar de nuestros residentes y visitantes, en momentos en que nuestra comunidad necesita solidaridad, prudencia y unión”.

“Comprendemos el significado histórico y cultural de esta fecha para el pueblo tableño; sin embargo, hoy nuestra prioridad es acompañar a las familias afectadas y contribuir a la recuperación de nuestro distrito”, destacan las autoridades.

También invitaron a los panameños a “mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y permanecer atentos a los canales oficiales de información”.