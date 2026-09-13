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Suspenden la búsqueda de una panga desaparecida en las costas de Veraguas

Suspenden la búsqueda de una panga desaparecida en las costas de Veraguas
Redacción Web
13 de septiembre de 2026

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que las condiciones meteorológicas adversas en la provincia de Veraguas obligaron a suspender temporalmente las labores de búsqueda de una embarcación tipo panga reportada como desaparecida la noche del jueves 10 de septiembre con tres tripulantes a bordo.

La entidad detalló que el caso está a cargo del Departamento de Búsqueda y Rescate (SAR). Desde que se recibió la alerta, el personal aeronaval ha realizado operaciones de rastreo desde Punta Rincón hasta Santa Catalina, incluyendo las desembocaduras del río Veraguas y el río Concepción. Asimismo, se han efectuado abordajes a embarcaciones que navegaban por el área para verificar posibles avistamientos, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos.

Los estamentos de seguridad se mantienen en alerta y a la espera de que mejoren las condiciones del tiempo para reanudar de inmediato las labores de búsqueda marítima y aérea.

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