Suspenden la búsqueda de una panga desaparecida en las costas de Veraguas

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que las condiciones meteorológicas adversas en la provincia de Veraguas obligaron a suspender temporalmente las labores de búsqueda de una embarcación tipo panga reportada como desaparecida la noche del jueves 10 de septiembre con tres tripulantes a bordo.

La entidad detalló que el caso está a cargo del Departamento de Búsqueda y Rescate (SAR). Desde que se recibió la alerta, el personal aeronaval ha realizado operaciones de rastreo desde Punta Rincón hasta Santa Catalina, incluyendo las desembocaduras del río Veraguas y el río Concepción. Asimismo, se han efectuado abordajes a embarcaciones que navegaban por el área para verificar posibles avistamientos, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos.

Los estamentos de seguridad se mantienen en alerta y a la espera de que mejoren las condiciones del tiempo para reanudar de inmediato las labores de búsqueda marítima y aérea.