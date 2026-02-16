Suspenden evento en Colón por sustracción de arma a agente de policía

La Policía Nacional informó este lunes, 16 de febrero de 2026, que durante un operativo de desalojamiento de un "parking" en la provincia de Colón, fue sustraída un arma de fuego a uno de los agentes de la Fuerza Pública.

El hecho se registró en el marco de las acciones preventivas desarrolladas para garantizar el orden y la seguridad durante las actividades del Carnaval 2026, explicó la entidad en un comunicado.

Detallaron que ante esta situación, se responsabiliza a los organizadores del evento festivo por los actos ocurridos, en virtud de su deber de colaborar con las autoridades y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de cualquier actividad.

Las investigaciones correspondientes se mantienen en curso para la recuperación del arma y el esclarecimiento de los hechos.

En consecuencia, se informa que las actividades relacionadas con dicho evento quedan suspendidas de manera inmediata hasta tanto el arma de fuego sea devuelta y se restablezcan las condiciones de seguridad.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la ciudadanía y exhortó a la cooperación responsable de todos los involucrados.