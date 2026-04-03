Suspenden el servicio de las “hormiguitas” en San Miguel por actos de violencia y robos

La Junta Comunal de Calidonia anunció que la Autoridad de Aseo suspendió el despliegue de su personal, conocido como “hormiguitas”, en el área de San Miguel, hasta tanto no existan las garantías de seguridad necesarias.

Esta decisión responde a los recientes actos de violencia, hurto y delincuencia registrados contra estas trabajadoras en ese sector del corregimiento.

La Junta Comunal de Calidonia deploró enérgicamente estos actos reiterados en perjuicio del personal de la Autoridad de Aseo, los cuales no solo atentan contra sus pertenencias, sino también contra la integridad física de quienes día a día, desde tempranas horas y bajo condiciones exigentes, realizan una labor digna y fundamental para mantener limpias nuestras calles. Esto resulta absolutamente inaceptable y condenable, reveló la entidad en un comunicado.

“Desde la Junta Comunal hacemos un llamado firme a la comunidad a cesar estas acciones que nada aportan y que, por el contrario, afectan directamente la calidad de vida de todos los residentes. Asimismo, informamos que estaremos elevando este caso ante las autoridades policiales para que se refuercen las medidas de seguridad y se investiguen estos hechos deleznables”, concluyó.