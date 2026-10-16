Suspenden desfiles patrios en varios puntos del país en solidaridad con afectados por el sismo

Los desfiles cívicos programados para el 3 de noviembre en Llano Grande y el 4 de noviembre en Buenos Aires, corregimiento del distrito de Chame, fueron suspendidos como muestra de solidaridad con las familias afectadas por el reciente sismo registrado en el país.

La decisión fue anunciada por la Junta Comunal de Buenos Aires, presidida por el representante Luis C. Morales, en conjunto con los comités organizadores de ambas actividades.

La suspensión incluye los desfiles del 3 de noviembre en Llano Grande y del 4 de noviembre en Buenos Aires, fecha en la que se conmemora la fundación de este corregimiento.

Por otra parte, la Alcaldía de Tierras Altas también comunicó la suspensión de los desfiles patrios previstos para el 3 de noviembre en ese distrito, en solidaridad con las familias afectadas por el movimiento telúrico.

Ambas autoridades expresaron su apoyo a las personas que atraviesan dificultades a raíz de esta situación y agradecieron la comprensión de la ciudadanía y de los sectores que participarían en las actividades.