Suspenden clases este lunes en Bocas del Toro por intensas lluvias y crecidas de ríos

Las clases serán suspendidas este lunes 17 de agosto en toda la provincia de Bocas del Toro debido a las intensas lluvias que han provocado crecidas de ríos y quebradas, saturación de los suelos, mareas altas y fuertes vientos.

La decisión fue tomada en una reunión del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ante las condiciones que podrían representar un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo, informó el Ministerio de Educación (MEDUCA).

El Ministerio indicó que mantiene coordinación y comunicación con la presidenta del COE, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Gobernación de Bocas del Toro y otras autoridades para dar seguimiento a la situación y tomar las medidas correspondientes.

El MEDUCA recomendó a la comunidad educativa mantenerse atenta a las informaciones que sean divulgadas a través de los canales oficiales.