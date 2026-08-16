Suspenden clases este lunes en 172 centros educativos de Ño Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que las clases serán canceladas este lunes 17 de agosto en 172 centros educativos de la región de Ño Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé.

La medida comprende los planteles ubicados en las zonas escolares N.° 1 a la N.° 18 de esta región. Según el MEDUCA, la decisión se da mientras se mantiene el seguimiento a la situación registrada en la comarca.

La entidad indicó que continúa en “coordinación y comunicación permanente” con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé y otras autoridades competentes.

El Ministerio señaló que esta coordinación tiene como propósito “dar seguimiento a la situación y tomar las medidas correspondientes”.

El MEDUCA recomendó a la comunidad educativa mantenerse atenta a las informaciones que sean divulgadas a través de los canales oficiales. “La prevención y la colaboración de todos son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad educativa”, indicó.

La suspensión de clases corresponde únicamente a este lunes 17 de agosto.