Suspenden búsqueda de misionero desaparecido en Bugaba por condiciones climáticas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que fue suspendido temporalmente el operativo de búsqueda del ciudadano costarricense José Adrián Vargas, de 40 años, quien se encuentra desaparecido en la comunidad de Bijagual N.° 1, corregimiento de Santa Marta, distrito de Bugaba.

La entidad detalló que las labores, que se desarrollaban en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y equipos voluntarios, fueron detenidas debido a las lluvias registradas en la zona, priorizando la seguridad del personal desplegado.

Según el reporte oficial, “a las 9:00 a.m. del sábado, el costarricense y misionero voluntario fue visto saliendo de las instalaciones de la fundación Salud Restauración Esperanza, en Bijagual #1, Santa Marta, con dirección hacia el río cercano”.

Al no tener noticias de su paradero, miembros de la congregación iniciaron su búsqueda y a las 8:00 p.m. reportaron la desaparición al SINAPROC. Posteriormente, a las 07:30 a.m. del día siguiente, se activaron las labores de rastreo en la comunidad y áreas aledañas.

El desaparecido es descrito como de tez blanca, contextura delgada, estatura alta y con barba. Al momento de su desaparición, vestía un suéter rojo de manga corta y pantalón largo color negro.

Familiares indicaron que Vargas padece de “un cuadro de ansiedad y requiere medicación constante”, y advirtieron que, ante episodios de desorientación o temor, “tiene la tendencia de desplazarse hacia fuentes hídricas”, lo que ha sido considerado dentro de la estrategia de búsqueda.

Tras recorrer rutas de acceso, senderos boscosos y riberas, las autoridades confirmaron que la búsqueda fue suspendida por seguridad, y se prevé reanudarla en el cauce del río Gariché “tan pronto las condiciones meteorológicas permitan el retorno seguro a las áreas de difícil acceso”.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, de tener información sobre su paradero, se comuniquen de inmediato a la línea de emergencias 911.