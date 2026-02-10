Stand de Cobre Panamá llega al Centro Comercial Megamall

Una experiencia interactiva e informativa espera a los visitantes del centro comercial Megamall, en el stand de Cobre Panamá, donde una maqueta de la mina, herramientas de realidad virtual y material informativo permiten conocer de cerca la gestión de la minería responsable en el país.

Alberto Mckenzie, encargado del stand, explicó que este espacio busca acercar a la población a la realidad de la actividad minera de manera transparente y educativa. “Nuestro objetivo es que las personas aclaren sus dudas y se lleven información clara y completa sobre la minería responsable, a través de folletos y experiencias”, afirmó.

Asimismo, Mckenzie expresó que “Cobre Panamá estará presente en Megamall hasta el 26 de febrero, abierto al público, pensado como un espacio cercano y participativo”.

Sobre la maqueta del agua de Cobre Panamá, es una herramienta que despierta gran interés y permite a niños, jóvenes y adultos comprender de forma sencilla la gestión del recurso hídrico en una operación minera moderna.

También está presente CoCo, el avatar de inteligencia artificial, que responde preguntas sobre minería.