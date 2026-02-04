SONDA y el Metro de Panamá activan la renovación automática de tarjetas especiales para 2026

SONDA Panamá y el Metro de Panamá iniciaron el proceso de activación de las tarjetas especiales para jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y con discapacidad correspondiente al periodo 2026, vigente desde el 26 de enero de este año. La actualización será automática para todos los usuarios que hayan registrado al menos un viaje en los últimos seis meses de 2025, siempre que utilicen un activador de saldo o una máquina de recarga del Metro.

“Este proceso de renovación busca facilitar el acceso al beneficio, asegurando que los usuarios que ya cuentan con una tarjeta especial puedan mantener su tarifa preferencial de forma automática y sin trámites adicionales, siempre que cumplan con los criterios establecidos”, indicó Christopher Machazek, gerente de Mobility de Smart Cities de SONDA Panamá.

Se detalló que la medida garantiza la continuidad del descuento del 30% en la tarifa regular del Metro: en Línea 1, la tarifa preferencial queda en 0.24 centavos (regular: 0.35), y en Línea 2 en 0.35 centavos (regular: 0.50). Las tarjetas deben ser usadas exclusivamente por su titular, y cualquier uso indebido será sancionado según el reglamento del Metro.

SONDA y el Metro recordaron que, si la tarjeta presenta fallas, el usuario debe acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE) para revisión o reemplazo.

Para quienes soliciten una tarjeta especial por primera vez ,o no hayan utilizado la suya en los últimos seis meses, se mantienen los requisitos: presentación de cédula y acreditación correspondiente (edad, pensión o certificación de SENADIS), pago por la nueva tarjeta y suministro de un correo electrónico para cumplir con la Ley 81 sobre protección de datos personales.