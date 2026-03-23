Son 35 los aspirantes a Defensor del Pueblo

ml | Un total de 35 personas se postularon al cargo de Defensor del Pueblo, revelaron de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN).

Indicaron que, hoy lunes 23 de marzo se publicará en las redes sociales de la Asamblea Nacional y en un medio de circulación nacional, los nombres de los candidatos y se darán a conocer cómo va a ser el mecanismo de la escogencia del futuro Defensor del Pueblo. La elección y nombramiento de un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, se da tomando en cuenta que el actual administrador de los derechos humanos, Eduardo Leblanc, culmina el 31 de este mes su gestión.

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Angela Russo, el actual Defensor, Eduardo Leblanc, la exlegisladora Gloria Young y Jorge Zúñiga, figuran entre los candidatos.