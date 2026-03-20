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Son 35 las personas que aspira al cargo de Defensor del Pueblo

Son 35 las personas que aspira al cargo de Defensor del Pueblo
ML | Durante el proceso de postulaciones.
Redacción Web
20 de marzo de 2026

Un total de 35 personas se postularon al cargo de Defensor del Pueblo, informaron de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN). Indicaron que, el lunes 23 de marzo se publicará en las redes sociales de la Asamblea Nacional y en un medio de circulación nacional, los nombres de los candidatos y se dará a conocer cómo va a ser el mescanismo de la escogencia del futuro Defensor del Pueblo.

La elección y nombramiento de un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, se da tomando en cuenta que el actual administrador de los derechos humanos culmina el 31 de este mes su gestión

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