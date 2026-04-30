Solo presentando tu cédula accede a los servicios de la CSS

A partir del 1 de mayo de 2026 los asegurados podrán acceder a los servicios de la Caja de Seguro Social (CSS) presentando únicamente su cédula de identidad.

De acuerdo con la institución, esta medida busca modernizar el sistema y sustituir progresivamente el carne físico.

Los ciudadanos extranjeros seguirán usando su carne de la CSS.

En este sentido, indicaron que se ha dispuesto la habilitación de una agencia por provincia para la expedición de este documento a los asegurados extranjeros, las cuales son las siguientes:

- Panamá: Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) y agencia de San Miguelito.

- Chiriquí: Agencia de David.

- Colón: Agencia de Colón.

-Azuero: Agencia de Chitré.

-Veraguas: Agencia de Santiago.

- Coclé: Agencia de Penonomé.

- Bocas del Toro: Agencia de Changuinola.

- Panamá Oeste: Agencia de La Chorrera.