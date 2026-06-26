Solicitan sangre para José Donderis, exdirector del Sinaproc

El exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), José Agustín Donderis Miranda, requiere de manera urgente donaciones de sangre tipo A+.

El llamado se dirige a la ciudadanía solidaria para apoyar esta necesidad, fundamental para la atención del paciente.

Las donaciones pueden realizarse en el Banco de Sangre del Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, ubicado en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, en la planta baja de las Torres Quirúrgicas, en el siguiente horario:

Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Sábados y domingos: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.