Sobre decisión de la CSJ: “Esto no tiene mi aval”, Mulino

“Esto no tiene mi aval... No es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones”, expresó este jueves el presidente de la República José Raúl Mulino sobre el tema de pensiones especiales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reconociendo que es una decisión plena de ese órgano.

“Esta es una decisión exclusiva del Órgano Judicial, que es un órgano independiente el Ejecutivo. Quiero ser claro, esto no tiene el aval ni es una decisión del poder Ejecutivo. En términos muy personales no lo comparto, y no con ánimos de bronca con nadie, sino creo que no es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones”, agregó el mandatario.

Mencionó que “yo soy jubilado y cobro lo que la ley establece, en función de lo que ahorré en el tiempo en el viejo sistema, menos las cuotas que se me perdieron. Me iré de aquí con el mismo sueldo y sin ningún privilegio de pensión”.