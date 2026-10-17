Inicia demolición del templo San Isidro Labrador de Soná tras el sismo

Los trabajos de demolición del templo parroquial San Isidro Labrador, ubicado en Soná, provincia de Veraguas, iniciaron este sábado, luego de las afectaciones registradas tras el sismo que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

Antes de comenzar las labores, feligreses participaron en una eucaristía celebrada a las 6:00 a.m. cerca del templo, como parte de las actividades previas a la demolición de la estructura.

La iglesia representa un lugar significativo para la comunidad católica de Soná, donde generaciones de feligreses han compartido celebraciones religiosas y momentos importantes de sus vidas.

La demolición se produce en el contexto de las evaluaciones y medidas adoptadas tras el movimiento telúrico que afectó distintas zonas del país.