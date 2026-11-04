Sismo de magnitud 3.9 se registra al noroeste de Arraiján

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que la mañana de este miércoles 4 de noviembre se registró un movimiento sísmico de magnitud 3.9, cuyo epicentro fue localizado a unos 4 kilómetros al noroeste de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con el reporte de la entidad, el evento ocurrió a las 5:38 a.m. (hora local de Panamá) y tuvo una profundidad aproximada de 5 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial.

Asimismo, el Instituto de Geociencias explicó que, por su ubicación geográfica, el movimiento está relacionado con la actividad de la falla de Pedro Miguel, una estructura geológica que atraviesa esta zona del país.