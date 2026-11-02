Sinaproc y MOP inspeccionan el río en Los Santos para prevenir desbordamientos

El Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con personal del Ministerio de Obras Públicas, realizó un recorrido de evaluación por las riberas del río Joaquín Arriba, en Los Santos, con el propósito de verificar las condiciones del cauce e identificar los puntos donde se requiere intervenir para remover el material que obstruye el flujo natural del agua.

Mediante un comunicado, la entidad explicó que estas acciones permitirán coordinar los trabajos de limpieza, facilitar el drenaje y disminuir los posibles riesgos de desbordamiento que puedan afectar a las comunidades y viviendas ubicadas en sus alrededores.

La institución mantiene el “monitoreo preventivo” y la coordinación interinstitucional para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en la zona, explicaron.