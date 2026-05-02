SINAPROC registra siete incidentes por lluvias y mantiene búsqueda de una persona desaparecida

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, durante el vienres 1 de mayo de 2026, se registraron diversos incidentes asociados a las lluvias en las provincias de Panamá, Colón, Veraguas y el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, se atendieron siete eventos, entre ellos la caída de árboles sobre viviendas en los sectores de 24 de Diciembre y Arnulfo Arias, así como dos inundaciones en residencias ubicadas en José Domingo Espinar y Omar Torrijos, que dejaron afectaciones parciales.

Asimismo, se reportó una persona desaparecida en un río en el sector de Belisario Porras, donde continúan las labores de búsqueda en coordinación con los estamentos de emergencia y seguridad.

En otros casos, la entidad indicó el colapso de una estructura en Veranillo, presuntamente por la saturación del suelo, además de dos deslizamientos de tierra en Arnulfo Arias y Omar Torrijos, uno de ellos ya atendido sin mayores afectaciones y otro aún en proceso.

En tanto, en las provincias de Colón y Veraguas se registraron afectaciones parciales producto de las lluvias persistentes y la crecida de ríos, sin reportes de víctimas fatales.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar ríos o calles inundadas, no exponerse a corrientes de agua, revisar techos y drenajes, y mantener vigilancia sobre los niveles de ríos y quebradas. Asimismo, instaron a contar con un plan familiar de emergencia y acatar las indicaciones oficiales en caso de evacuaciones preventivas.