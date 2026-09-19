Sinaproc mantiene operativo por lluvias en distintos puntos de Chiriquí

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene desplegados sus equipos de respuesta en distintos puntos de la provincia de Chiriquí, tras las intensas lluvias acompañadas de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento registradas durante las últimas horas.Las unidades trabajan junto al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, las juntas comunales y autoridades locales para atender reportes y realizar evaluaciones de riesgo.En el distrito de Tierras Altas, los equipos atendieron un deslizamiento de tierra en la comunidad de Alto Pineda y realizaron la remoción de un árbol que cayó sobre la vía pública. Sinaproc también coordina con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Alcaldía de Tierras Altas acciones de mitigación relacionadas con el deslizamiento.Además, se mantiene vigilancia sobre el caudal del río Chiriquí Viejo, específicamente en los sectores de Guadalupe y Bambito.En el distrito de Boquete, personal operativo evaluó dos viviendas en Alto Dorado, corregimiento de Alto Boquete, donde se reportó el ingreso de aguas pluviales en áreas de patio y balcón. También se despejó la vía tras la caída de un árbol en Jaramillo y se atendió otro reporte de un árbol que cayó sobre una estructura residencial en Bajo Boquete.A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Sinaproc mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los puntos considerados vulnerables.La entidad recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, conducir con precaución, alejarse de taludes inestables y asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.