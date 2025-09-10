Sinaproc emite aviso de vigilancia por corrientes de retorno en el Pacífico hasta el viernes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por corrientes de retorno en el Pacífico panameño desde las 07:00 a.m., de este miércoles, 10 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del 12 de septiembre.

Condiciones previstas:

Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí): Olas de 0.5 a 1.2 m, vientos de 10 a 20 km/h y período de olas entre 14 y 16 s.

Pacífico Central (Península de Azuero y sur de Veraguas): Olas de 0.5 a 1.0 m, vientos de 10 a 20 km/h y período de olas entre 14 y 17 s.

Pacífico Oriental (Golfo de Panamá y Darién): Olas de O.5 a 1.2 m, vientos de 10 a 25 km/h y período de olas entre 14 y 17 S.

Recomendaciones de Sinaproc:

- Mantenerse alejados de playas, ríos y quebradas durante el periodo de aviso.

- Evitar actividades recreativas o de pesca en áreas con fuerte oleaje.

- Se recomienda precaución a bañistas y embarcaciones pequeñas en las costas del Pacífico.

- Seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades y atender los avisos oficiales.