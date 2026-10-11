Sinaproc contabiliza 66 familias afectadas y ocho caserones con daños en Colón tras el reciente sismo

La Junta Técnica de Colón y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) reportaron este domingo ocho caserones con daños estructurales significativos en el casco de la ciudad y 66 familias afectadas, equivalentes a 232 personas albergadas temporalmente en campamentos ubicados en los alrededores del polideportivo, donde reciben asistencia alimentaria.

El director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Jesús Murillo, indicó que las cifras podrían incrementarse conforme avancen las inspecciones en sectores de difícil acceso, mientras un equipo de ingenieros evalúa la habitabilidad de los inmuebles y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realiza levantamientos sociales vivienda por vivienda para gestionar reubicaciones en el proyecto Altos de Los Lagos.

Por otro lado, Murillo desmintió los rumores que circulaban en redes sociales sobre supuestas fracturas graves en carreteras y puentes. Tras las verificaciones sobre el terreno realizadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y los estamentos de seguridad, el funcionario confirmó que las vías principales permanecen libres y totalmente transitables. Las afectaciones estructurales se concentran prioritariamente en los sectores de Gobea, Cativá, Guásimo, Coclesito y Miguel de la Borda, afortunadamente sin víctimas que lamentar.

Asimismo, destacó que desde el primer momento del evento sísmico se han mantenido activos los protocolos de emergencia, ejecutando evaluaciones punto por punto en Costa Arriba y Costa Abajo con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Estas labores se complementan con el suministro de alimentos por parte de la Alcaldía de Colón y la operación de centros de acopio cuyo punto focal es la sede del COE de Sinaproc en la provincia. La entidad coordina además el despacho de apoyo logístico hacia las provincias centrales, sin descuidar la atención prioritaria a la población colonense.