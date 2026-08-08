Sinaproc confirma la muerte del exdirector José Donderis

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó el fallecimiento de José Donderis, quien se desempeñó como director general de la institución durante el período 2014–2019.

A través de un mensaje oficial, el Sinaproc lamentó la muerte de Donderis y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y allegados.

De acuerdo con la información oficial, Donderis falleció la noche del viernes 7 de agosto, aproximadamente a las 11:00 p.m., en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, ubicado en la provincia de Chiriquí.

Durante su gestión al frente del Sinaproc, Donderis estuvo al frente de la institución encargada de coordinar las acciones de prevención, atención y respuesta ante situaciones de emergencia y desastres en el país.

La noticia de su fallecimiento ha generado muestras de pesar entre personas vinculadas al ámbito de la gestión de riesgos y las instituciones de seguridad y emergencia de Panamá.