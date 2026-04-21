Sinaproc cierra calle hacia residencias colapsadas en Playa Malibú, Gorgona

Tras la alerta por muros de contención desmoronándose en una calle residencial en Playa Malibú de Gorgona, Panamá Oeste, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) cerró la vía de manera preventiva, considerando que esta noche se registrarán oleajes muy elevados.

El director provincial de Sinaproc, Bolívar Nieto, señaló: “es el área que ya colapsó, es un solo punto, las playas están abiertas”. Destacó que el cierre se limita a la zona donde “el oleaje dio a la calle y está frágil la calle, por lo que puede ceder poquito a poquito. Ahora en la noche, a las 7:51 viene subiendo la marea 15:09 (15 pies) y por seguridad vamos a poner la cinta por si se da, que no nos pase ninguna situación con los que transitan por allí”, sostuvo Nieto.

Asimismo, el director recalcó que dicho lugar no es un área de bañistas, sino una carretera, aclarando que “no estamos cerrando playa ni nada de eso”. Para ofrecer una referencia directa, añadió: “esa es el área de Malibú donde las casas están pegadas a las orillas, por donde se encuentra la edificación que en Semana Santa colapsó”.