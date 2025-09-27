Sinaproc atiende emergencias tras los fuertes aguaceros

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), informó que entre las 6:00 p.m., del 26 de septiembre y las 6:00 a.m., del 27 de septiembre de 2025 se recibieron 15 llamadas, de las cuales 10 fueron por emergencias y 5 por consultas.

Durante este mismo período, se registraron 15 incidentes a nivel nacional, distribuidos de la siguiente manera: 7 árboles caídos, 5 deslizamientos de tierra, 2 inundaciones en viviendas y el colapso de 1 estructura.

En cuanto a las áreas afectadas, Sinaproc detalló que en Panamá y San Miguelito se reportaron deslizamientos en Tierra Prometida, Gonzalillo, Las Cumbres y Tinajita. Adicionalmente, hubo caídas de árboles en Bella Vista, Villa Zaita y Brisas del Golf.

En Pacora y Gonzalillo, se registraron inundaciones en viviendas que afectaron a 5 adultos y 5 menores. Las familias recibirán kits de limpieza, colchones y enseres básicos.

Por otro lado, en el corregimiento 24 de Diciembre, colapsó una estructura previamente inspeccionada, cuyos moradores no habían seguido las recomendaciones técnicas.

En la provincia de Coclé, específicamente en Aguadulce y El Roble, un árbol cayó sobre la vía Interamericana. La situación fue atendida en coordinación con la Policía Nacional. De igual manera, se reportaron vías anegadas en Miraflores, Cerro Viento, Parque Lefevre y Villa del Rey.

Además, Sinaproc informó que en horas de la noche se registró un nuevo deslizamiento en Chivo Chivo, lo que obstruyó nuevamente la vía que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) había habilitado. El personal de la Policía Nacional mantiene presencia en el área, reforzando la seguridad para impedir el paso de vehículos y peatones. Los trabajos de rehabilitación continuarán este sábado.

Finalmente, la entidad reiteró a la ciudadanía la importancia de mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y evitar transitar por áreas de riesgo, especialmente durante las lluvias. También se recomendó no conducir a altas velocidades, no intentar cruzar ríos o quebradas crecidas, y mantener especial vigilancia sobre niños y adultos mayores.