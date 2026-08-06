Sinaproc atiende 20 emergencias por lluvias y vientos en las últimas 24 horas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que hasta las 4:00 p. m. de este jueves 6 de agosto se han atendido cinco incidentes asociados a las lluvias, tormentas y fuertes vientos registrados en distintas provincias.

El balance preliminar de hoy detalla una vivienda colapsada parcialmente por la caída de un árbol, un árbol sobre el tendido eléctrico y tres árboles caídos sobre vías de circulación. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

“En Panamá Oeste se registró un árbol sobre el cableado eléctrico en Brisas del Chumical, distrito de Arraiján, por lo que se coordinó la atención con personal de la empresa Naturgy. También se despejaron dos árboles caídos sobre la vía en Nuevo Emperador (Arraiján) y Playa Leona (La Chorrera), con apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos y unidades del Sinaproc. En tanto, en el sector La Industrial, corregimiento de Barrio Colón (La Chorrera), un árbol cayó sobre una residencia, emergencia que es atendida por personal de la Cruz Roja. Por su parte, en la provincia de Panamá, las unidades del Sinaproc despejaron la vía por la caída de un árbol en el sector de Juan Pablo II, corregimiento de Curundú”, detalla la nota oficial.

De manera adicional, las autoridades mantienen el monitoreo constante del río Panamá Viejo, cuyo nivel ha aumentado debido a las precipitaciones, y verifican si existen afectaciones en las viviendas cercanas.

Por otro lado, cabe recordar que en el día de ayer se registraron 15 incidentes relacionados con las intensas lluvias y los fuertes vientos en distintos puntos del país.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, no se reportaron personas afectadas, damnificadas ni desaparecidas tras esos eventos.

Del total de casos ocurridos la jornada anterior, 12 correspondieron a la caída de árboles: cuatro bloquearon vías en Herrera, Panamá y Colón; tres cayeron sobre estructuras en Chiriquí, Veraguas y Coclé; cuatro impactaron viviendas en Chiriquí, Panamá y Coclé; y uno afectó el tendido eléctrico en Veraguas. Asimismo, se registraron tres deslizamientos de tierra en los corregimientos de Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba Campos, en la provincia de Panamá, además de calles anegadas en las provincias de Panamá, Chiriquí y Veraguas (Santiago).

Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas, vigente desde las 2:00 a. m. del 5 de agosto hasta las 11:59 p. m. del 6 de agosto. Según el meteorólogo Abdiel Vásquez, la inestabilidad atmosférica responde a la humedad dejada por la onda tropical n.° 31, combinada con la activación de la baja presión de Panamá y el paso de varias vaguadas.

Aunque el aviso abarca casi todo el territorio nacional (incluyendo Veraguas, Los Santos, Herrera, Colón, Darién, Panamá Oeste, Panamá, Coclé y la comarca Guna Yala), las zonas con mayor riesgo son Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y Chiriquí.

Para las próximas horas se prevén precipitaciones de intensidad variable. Los acumulados más significativos se concentrarán en Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, el sur de Veraguas, las zonas montañosas de la península de Azuero, la comarca Sambú y Chiriquí, con rangos que van de niveles bajos hasta extremos, superiores a los 321 mm.

Al respecto, el Imhpa advirtió que la elevada saturación de los suelos podría provocar la crecida rápida de ríos y quebradas, deslaves puntuales y ráfagas de viento asociadas a las tormentas, principalmente en la vertiente del Caribe occidental.Ante este panorama, el Sinaproc instó a la población a reforzar las medidas de prevención.

En este sentido, recomendó evitar el cruce de ríos, quebradas y calles inundadas; conducir con precaución; mantenerse alejado de árboles y postes eléctricos; y supervisar de cerca a niños y adultos mayores. Asimismo, sugirió contar con una mochila de emergencia y mantenerse informado exclusivamente a través de los reportes oficiales del Imhpa y del Sinaproc. Para el reporte de emergencias, están habilitadas las líneas 520-4429 y 911.