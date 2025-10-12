Lluvias provocan desbordamiento del río Quebro

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que dos viviendas resultaron afectadas en el sector de Loma de Quebro, en la provincia de Veraguas, luego del desbordamiento del río Quebro provocado por las fuertes lluvias horas registradas en las últimas.

Personal de la Institución realizó una evaluación en la calle principal de la comunidad para determinar los daños y brindar asistencia a las familias afectadas. Según el informe preliminar, las precipitaciones causaron anegaciones y el ingreso de agua a las residencias.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona ante el incremento de los niveles de los ríos y recomiendan a la población seguir las advertencias emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil y evitar cruzar corrientes o áreas inundadas.