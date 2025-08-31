Panamá inicia la Novena a Santa María la Antigua con mensaje de humildad y servicio

Con la enseñanza de que “el que se humilla será enaltecido”, la Iglesia en Panamá dio inicio a la Novena en honor a Santa María la Antigua, Madre y Patrona del país. El mensaje central de la jornada se inspira en el Evangelio de Lucas (14, 1.7-14), en el que Jesús advierte sobre la búsqueda de honores y propone la humildad como camino de verdadera grandeza.

La novena destaca el origen de la devoción mariana en la Catedral de Sevilla, España, desde donde la imagen de Santa María la Antigua llegó a América y fue dedicada por los fundadores de la ciudad de Santa María la Antigua del Darién en 1510. Esta vinculación histórica subraya la continuidad de la fe y la importancia de la humildad desde los inicios de la Iglesia en tierra firme.

La primera diócesis del continente, creada en 1513 por el Papa León X y confiada al obispo fray Juan de Quevedo, estableció un precedente de misión y servicio que se mantiene hasta hoy. A lo largo de cinco siglos, la diócesis ha mantenido una sola identidad institucional, pese a trasladarse de Darién a Panamá la Vieja y finalmente al Casco Antiguo, preservando reliquias, bulas y tradiciones.

El Evangelio del día también subraya que el “banquete del Reino” debe abrirse a los pobres y marginados, planteando un llamado a la Iglesia y a la sociedad panameña a practicar la justicia, la solidaridad y la inclusión. María, como modelo de humildad y servicio, inspira la vida personal y nacional, recordando que la grandeza se encuentra en la entrega y no en el poder.

La Novena a Santa María la Antigua, según explican las autoridades eclesiásticas, busca reforzar la identidad espiritual del país y motivar a la ciudadanía a vivir en humildad, unidad y compromiso social, replicando en la vida cotidiana la lógica de servicio que guía la misión de la Iglesia desde sus primeros años en América.