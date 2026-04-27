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Servicios dentales a bajo costo en UP

Para los universitarios, la consulta es gratis y pacientes externos B/.3.00

Servicios dentales a bajo costo en UP
ML | Durante un escaneo facial e intraoral con un paciente.
Servicios dentales a bajo costo en UP
PEXELS | Examen a niño.
Servicios dentales a bajo costo en UP
ML | Odontólogas.
Gina Arias Rivera
27 de abril de 2026

La clínica odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá (UP) brinda atención integral para pacientes de todas las edades, combinando calidad, enseñanza y precios accesibles.

Entre los servicios más comunes, se incluyen profilaxis o limpieza dental por B/. 5.00, exodoncia sencilla por B/. 5.00, exodoncia de tercera molar por B/. 10.00, endodoncias anteriores por B/. 60.00, resina con luz desde B/. 20.00, y corte de puntos o control simple por B/. 2.00, entre otros procedimientos a precios similares. Según Luis Vega Tejada, vicedecano de la Facultad, la clínica atiende cada año alrededor de 1,700 pacientes, sumando 500 pacientes nuevos y entre 1,200 y 1,300 pacientes activos en distintos tratamientos. Vega enfatizó que “el 100% del tratamiento es supervisado por docentes de distintas disciplinas y especialidades, dependiendo del procedimiento”, lo que garantiza la seguridad y eficacia de cada atención.

Exámenes gratuitos

ml | Los lunes se realizan exámenes bucales gratuitos para adultos, desde las 8:00 a.m. Mientras que los miércoles los niños pueden recibir el examen sin costo.

Ubicación de la clínica

ml | Campus Universitario Octavio Méndez Pereira, detrás de la Facultad de Odontología. Se atiende a los pacientes de Lunes a viernes de 7:00 a.m., a 7:00 p.m.

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