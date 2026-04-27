Servicios dentales a bajo costo en UP

La clínica odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá (UP) brinda atención integral para pacientes de todas las edades, combinando calidad, enseñanza y precios accesibles.

Entre los servicios más comunes, se incluyen profilaxis o limpieza dental por B/. 5.00, exodoncia sencilla por B/. 5.00, exodoncia de tercera molar por B/. 10.00, endodoncias anteriores por B/. 60.00, resina con luz desde B/. 20.00, y corte de puntos o control simple por B/. 2.00, entre otros procedimientos a precios similares. Según Luis Vega Tejada, vicedecano de la Facultad, la clínica atiende cada año alrededor de 1,700 pacientes, sumando 500 pacientes nuevos y entre 1,200 y 1,300 pacientes activos en distintos tratamientos. Vega enfatizó que “el 100% del tratamiento es supervisado por docentes de distintas disciplinas y especialidades, dependiendo del procedimiento”, lo que garantiza la seguridad y eficacia de cada atención.