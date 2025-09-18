Separan del cargo a docente del Instituto Urracá por presunto delito de maltrato al menor

La docente del Instituto Urracá, acusada de presunto maltrato al menor, fue separada del cargo, informaron en una nota de la Dirección Regional del Ministerio de Educación (Meduca), de Veraguas.

Además, se comunicó que “se hizo efectiva la notificación y separación del cargo de una docente del Instituto Urracá y se inició la investigación administrativa del caso, con estricto apego a la presunción de inocencia y sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes involucradas en este tema”.

Aclararon en el escrito que, “cumplida esta acción, inmediatamente el Meduca Veraguas ejecutó la gestión administrativa para garantizar el reemplazo de la educadora separada, por lo cual, a partir de la fecha, ya el docente sustituto se encuentra en el cargo”.

La educadora, que ya enfrentó audiencia el pasado martes, 16 de septiembre, fue imputada por maltrato al menor y se le aplicó la medida cautelar de reporte periódico.