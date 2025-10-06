SENNIAF informa que no han recibido denuncia sobre supuestos casos con menores en Avenida México

Luego que un vocero del Centro San Juan Pablo II, denunciara la posible existencia de casos de explotación sexual de adolescentes en el área de la Avenida México, en la ciudad de Panamá, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informaron que no han recibido ninguna denuncia formal ni reporte por los canales correspondientes.

De la SENNIAF, en un comunicado agregaron que “comprendemos la preocupación que este tipo de situaciones genera en la ciudadanía y en organizaciones comunitarias, y reiteramos que cualquier información de esta naturaleza es de suma importancia para la institución”.

Invitaron de manera respetuosa y abierta “a toda persona, líder comunitario u organización que tenga conocimiento directo o indicio de posibles riesgos para niños, niñas o adolescentes, a compartir esa información por los canales correspondientes. Esto permite que los equipos especializados activen, de inmediato los procedimientos de protección contemplados en la ley”.

Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial y segura a través de la línea de denuncias 24 horas de la SENNIAF 6378-3466, al Ministerio Público o la Policía de Niñez y Adolescencia.