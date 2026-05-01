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SENNIAF explica su labor durante el toque de queda en San Miguelito

SENNIAF explica su labor durante el toque de queda en San Miguelito
Redacción Web
01 de mayo de 2026

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), en relación con el toque de queda establecido en el distrito de San Miguelito mediante los Decretos Alcaldicios No. 16-DAL-2024 y No. 006-2026, comunica:

Como ente rector en materia de protección de la niñez y adolescencia, reiteramos que la Ley 285 de 15 de febrero de 2022 es de aplicación en todo el territorio nacional, por encima de disposiciones de carácter local. En consecuencia, toda actuación durante estos operativos debe garantizar plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Ante la retención momentánea de un menor de edad por incumplir el horario establecido, las autoridades deben proceder de forma inmediata a ubicar y contactar a sus padres, tutores o responsables, para su pronta entrega y retorno seguro al hogar.

La SENNIAF enfatiza que los niños, niñas y adolescentes retenidos durante el toque de queda no deben ser puestos bajo custodia ni a órdenes de la institución, salvo en situaciones excepcionales de riesgo debidamente comprobado que requieran medidas de protección.

Se advierte que la permanencia prolongada en recintos oficiales o la separación innecesaria del entorno familiar, sin agotar previamente la localización de sus responsables, puede constituir una forma de revictimización y generar afectaciones emocionales y psicológicas.Se recuerda que la responsabilidad por el incumplimiento de estas disposiciones recae en los adultos responsables, quienes están sujetos a las sanciones administrativas establecidas en la normativa municipal vigente.

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Cabe recordar que la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, decretó un toque de queda que limitará la circulación de personas desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, desde este 1 de mayo hasta el 11 de mayo, como parte de la estrategia en coordinación con la Policía Nacional para contrarrestar la criminalidad en esas zonas.

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