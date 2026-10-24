Senafront incauta presunta droga, celulares y equipos electrónicos cerca de La Joyita

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisaron un cargamento de presunta sustancia ilícita, equipos electrónicos y diversos artículos de consumo que pretendían ser introducidos al complejo penitenciario La Joyita, en el marco del Plan Firmeza y la operación “Escudo de Acero”.

El hallazgo se dio durante labores de patrullaje a cargo de miembros de las Fuerzas Especiales y la División Antinarcóticos de la 3.ª Brigada Panamá Este, en el sector de Tanara, distrito de Chepo, a poca distancia del pabellón 11 del área de máxima seguridad del centro carcelario.

Durante la inspección en el sitio, los uniformados ubicaron 24 carrizos plásticos transparentes que contenían un polvo blanco, presumiblemente cocaína. Además, se detectó una importante variedad de aparatos tecnológicos, entre los que destacan cinco teléfonos celulares con sus accesorios, cuatro repetidores de señal Wi-Fi, un proyector de imagen y seis pesas digitales.

En la lista de indicios decomisados también figuran 16 quemadores eléctricos, cuatro botellas de licor, 22 latas de leche, alimentos variados y un kit completo de agujas y tintas para la realización de tatuajes.

Tanto la presunta droga como la totalidad de los objetos incautados fueron puestos de inmediato a órdenes de las autoridades competentes, con el fin de tramitar el proceso legal correspondiente e identificar a los responsables de vulnerar los perímetros del penal.