Seis sacerdotes asumen nuevas responsabilidades parroquiales

La Arquidiócesis de Panamá anunció nuevas asignaciones parroquiales correspondientes a los meses de julio y agosto de 2026, como parte de los cambios en el servicio pastoral de la Iglesia arquidiocesana.

Las nuevas responsabilidades fueron asignadas a seis sacerdotes: el padre Fernando Suárez, como párroco de San Isidro Labrador, en Cañita; el padre Pablo Rodríguez, como párroco de San Pedro, en San Cristóbal; y el padre Alberto Narváez, como vicario de San José y María Auxiliadora, en Chame-Bejuco.

Asimismo, el padre Erick Quirós asumirá como párroco de Jesús Buen Pastor; el padre César De León estará al frente de Nuestra Señora de Guadalupe, en Calle 50; mientras que el padre Salomón Muñoz será el nuevo párroco de la Inmaculada Concepción, en Juan Díaz.

La Arquidiócesis invitó a las comunidades parroquiales a recibir a los sacerdotes con fraternidad y acompañarlos mediante la oración y la colaboración en la misión pastoral.