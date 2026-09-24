$!Se van sin pagar gasolina y con el tanque lleno, ¿qué puede hacer la ley?

Varias gasolineras han reportado recientemente casos de conductores que solicitan llenar el tanque y al momento de pagar, se retiran y se dan a la fuga sin cancelar el combustible. El abogado Nilo Murillo explicó que, si no existe violencia ni otra circunstancia que agrave el hecho, se trata de un hurto simple y debe ser resuelto en un juzgado de paz.

“Es hurto simple porque, por la connotación del hecho, no hay violencia ni ninguna circunstancia que lo agrave”, afirmó Murillo.

Añadió que la Ley 467 de 2025 establece que los jueces comunitarios conocen procesos por delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación y daños cuando la cuantía no exceda de B/.1,000.

“Este es uno de los casos que se deben legislar porque es un hecho que, por sí solo, pareciera no denotar ningún tipo de gravedad, pero puede generar que el bombero se defienda, que una seguridad dispare o que la misma persona dispare para llevarse el combustible”, dijo.

Con respecto al ocultamiento de placas para cometer el delito, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) recordó que el Reglamento establece como infracción portar la placa de manera que no sea visible en su totalidad y que esta conducta está sancionada solamente con B/.20 de multa y dos puntos en la licencia.