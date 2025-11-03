Se reanudan las visitas al Parque Nacional Marino Isla Bastimentos

Dado que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha iniciado el otorgamiento de zarpes hacia el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (PNMIB) y siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) informa a los operadores de turismo, guías, lancheros y visitantes que se reabre el ingreso a esta área protegida.

MiAMBIENTE hace un llamado al sector turismo de esta zona que acaten las instrucciones de los canales oficiales de las autoridades correspondientes con el propósito de salvaguardar la seguridad y la vida de los visitantes nacionales y extranjeros que disfrutan de las bondades de este paraíso natural, ubicado en el archipiélago de Bocas del Toro.

Junto al equipo de guardaparques y las unidades de la Policía Ambiental, MiAMBIENTE reitera su compromiso con la prevención, la seguridad y la conservación de los ecosistemas marino-costeros. De igual manera, invita a la población a disfrutar responsablemente de nuestras playas y recursos naturales, recordando que cuidar la naturaleza también es un acto de amor por Panamá.

MiAMBIENTE exhorta a la población a mantenerse informado a través de los canales oficiales con relación a las condiciones atmosféricas y a otras instrucciones que dicten las autoridades competentes que tienen como prioridad la seguridad de los visitantes y de aquellos que integran el sector turismo.