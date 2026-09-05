Se afinan preparativos para el Tercer Simulacro Nacional

El Ministerio de Gobierno informó que continúa con los preparativos para el Tercer Simulacro Nacional, que se desarrollará el lunes 12 de octubre, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la cultura de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.

En este sentido, durante una reunión realizada ayer, representantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Ministerio de Educación (Meduca) y otras instituciones gubernamentales coordinaron las actividades que se desarrollarán previo al simulacro.

Asimismo, Blanca Gómez, coordinadora del Gabinete de Gestión Integral de Riesgo a Desastres (GIRD), informó que el domingo 11 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., se realizará una misa oficiada por monseñor José Domingo Ulloa en la Catedral Metropolitana, con la participación de entidades gubernamentales y empresas privadas.

Posteriormente, se llevará a cabo una caminata de sensibilización que partirá desde la entrada de la peatonal de la Avenida Central, en el sector de 5 de Mayo, y culminará en el Parque Catedral, en el Casco Antiguo, como parte de las actividades que buscan reforzar el mensaje de prevención entre la ciudadanía.

De igual manera, en el Parque Catedral las instituciones participantes instalarán estands para presentar exhibiciones de sensibilización, distribuir material informativo y realizar volanteo, con el propósito de promover medidas de seguridad en los hogares y lugares de trabajo.

Además, Gómez destacó la importancia de que las comunidades se organicen con sus vecinos para estar mejor preparadas ante una emergencia y contar con herramientas que permitan responder de manera adecuada y contribuir a salvar vidas de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo.

Por otro lado, durante la caminata participarán diversas instituciones acompañadas por bandas musicales, conjuntos folclóricos y pancartas con mensajes alusivos a la prevención de riesgos ante desastres, con el objetivo de llevar el mensaje de preparación a un mayor número de personas.

En tanto, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres se conmemorará este año el martes 13 de octubre, una fecha establecida en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover acciones orientadas a reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades.

A su vez, Javier Hurtado, director nacional de Educación Ambiental y Gestión Integral de Riesgos del Meduca, señaló que distintos centros educativos participarán en el recorrido de prevención para fomentar una cultura de preparación en las familias, las comunidades y la sociedad en general.

Finalmente, Hurtado resaltó que la resiliencia comienza desde el hogar y explicó que estudiantes y docentes han asumido un papel activo mediante las comisiones de seguridad escolar. Estas iniciativas incluyen simulacros y actividades educativas, como las olimpiadas de Riesgolandia, competencias en las que los estudiantes aprenden de manera práctica sobre la prevención y gestión de desastres.