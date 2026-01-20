Nacionales

San Miguelito mantiene proceso de licitación por más de $315 millones

El proceso se mantiene, pero con dificultades, hubo un solo consorcio, reclamos y la Contraloría frenó contratos temporales

Cortesía | Personal de la Autoridad de Aseo durante la jornada de recolección de basura en el distrito de San Miguelito.
ML | Basura en la calle.
ML | Personal de la AAUD.
Amilkar Rodriguez
20 de enero de 2026

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, anunció que el proceso de licitación para la contratación del servicio de recolección de desechos por un período de 20 años, con un precio de referencia de 315 millones 217 mil 728 dólares, se mantiene vigente y cuenta con la participación de un solo consorcio, el cual fue evaluado por una comisión en la tarde de ayer.

Hernández explicó que “de no lograrse la adjudicación, será necesario realizar un replanteamiento del pliego de cargos que contempla requisitos complejos que no todas las empresas de recolección en Panamá están en capacidad de cumplir”.

Asimismo, la alcaldesa precisó que el consorcio participante debe cumplir con todos los requerimientos establecidos; de lo contrario, no se podrá adjudicar el contrato y se deberá iniciar un nuevo proceso de licitación.

Por su parte, el representante de José Domingo Espinar, Guillermo García, señaló que “se debe presentar un informe técnico que determine si la empresa proponente, un consorcio integrado por tres compañías, cumple con las exigencias establecidas en el pliego de cargos”.

Se espera que el proceso licitatorio concluya y se adjudique un nuevo contrato para la gestión de residuos
Multas para los que arrojen basura en las calles

ML | La secretaria general de la Alcaldía de San Miguelito, Yousee Herrera, informó que “el municipio está utilizando cámaras de video vigilancia para identificar y multar a vehículos y personas que arrojan basura en calles, aceras o puntos no autorizados.

Herrera detalló que “las multas pueden estar de 75 a 300 dólares para quienes tiren basura desde un vehículo y 50 a 5 mil dólares para quienes caminen y dejen residuos, especialmente si se trata de escombros, caliche u otros”.

Plan de acción de la AAUD para la recolección

ml | La Autoridad de Aseo Urbano Y Domiciliario (AAUD) publicó ayer su plan de gestión de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la AAUD, se estima una flota vehicular de 67 equipos de la entidad. Por otro lado, señaló que la recolección será todos los días en todos los corregimientos del distrito e un horario de 7:00 a.m., a 6:00 p.m., y cuenta con un recurso humano de 3 coordinadores, 1 director de operaciones, 14 supervisores, 30 recolectores y 70 damas del plan libertad.

