$!San Miguelito mantiene proceso de licitación por más de $315 millones

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La Autoridad de Aseo Urbano Y Domiciliario (AAUD) publicó ayer su plan de gestión de la recolección de basura en el distrito de San Miguelito.De acuerdo con la AAUD, se estima una flota vehicular de 67 equipos de la entidad. Por otro lado, señaló que la recolección será todos los días en todos los corregimientos del distrito e un horario de 7:00 a.m., a 6:00 p.m., y cuenta con un recurso humano de 3 coordinadores, 1 director de operaciones, 14 supervisores, 30 recolectores y 70 damas del plan libertad.