$!San Miguelito mantiene proceso de licitación por más de $315 millones

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, anunció que el proceso de licitación para la contratación del servicio de recolección de desechos por un período de 20 años, con un precio de referencia de 315 millones 217 mil 728 dólares, se mantiene vigente y cuenta con la participación de un solo consorcio, el cual fue evaluado por una comisión en la tarde de ayer.

Hernández explicó que “de no lograrse la adjudicación, será necesario realizar un replanteamiento del pliego de cargos que contempla requisitos complejos que no todas las empresas de recolección en Panamá están en capacidad de cumplir”.

Asimismo, la alcaldesa precisó que el consorcio participante debe cumplir con todos los requerimientos establecidos; de lo contrario, no se podrá adjudicar el contrato y se deberá iniciar un nuevo proceso de licitación.

Por su parte, el representante de José Domingo Espinar, Guillermo García, señaló que “se debe presentar un informe técnico que determine si la empresa proponente, un consorcio integrado por tres compañías, cumple con las exigencias establecidas en el pliego de cargos”.