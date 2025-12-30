San Miguelito está desbordado de basura pese a los operativos

La Alcaldía de San Miguelito informó que el distrito enfrenta más de 250 puntos críticos de acumulación de basura, una situación que se repite a diario pese a los operativos de limpieza. “La Alcaldía realiza grandes esfuerzos para limpiar estos espacios; sin embargo, en muchos casos, apenas dos horas después vuelven a estar llenos de desechos”, señaló la entidad.

La institución advirtió que el problema no se resolverá únicamente con sanciones. “Sin corresponsabilidad, educación y un cambio real de comportamiento, ningún sistema de recolección será capaz de sostenerse. La limpieza de San Miguelito es una tarea de todos”, añadió.

En redes sociales, los residentes denuncian calles colapsadas de basura en sectores como San Isidro, Veranillo y las cercanías de la Policlínica de San Antonio, específicamente en la calle Diego de Nicuesa y la avenida Urracá. También hay reportes de que, en San José, llegan camiones diariamente a arrojar desechos, presuntamente provenientes de comercios.