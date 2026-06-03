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Ropa y libros usados podrán ser donados en puntos habilitados por la Alcaldía

Ropa y libros usados podrán ser donados en puntos habilitados por la Alcaldía
ML | Durante un evento de entrega de ropa donada.
Redacción Web
03 de junio de 2026

La Alcaldía de Panamá informó que mantiene habilitados 10 buzones en distintos puntos del distrito para la recolección de ropa, calzado y libros en buen estado, como parte de una iniciativa destinada a apoyar a familias de escasos recursos.

La entidad invitó a donar prendas de vestir para hombres, mujeres y niños que estén limpias, secas y sin daños, así como calzado de poco uso que pueda ser reutilizado.

Los buzones están ubicados en el Complejo Deportivo Roberto Kelly de Don Bosco, el Parque Heliodoro Patiño y el Mercado Municipal de Juan Díaz, los parques Urracá y Andrés Bello de Bella Vista, el Gimnasio Gringo de la Guardia de Parque Lefevre, Multimax de la avenida Ricardo J. Alfaro, el Mercado Municipal San Felipe Neri y la sede de la Alcaldía de Panamá, en el edificio Hatillo.

Además de ropa y calzado, la Alcaldía promueve la donación de libros educativos, cuentos, novelas, textos escolares y universitarios que se encuentren en buenas condiciones.

La iniciativa busca que estos artículos puedan ser aprovechados por otras personas y contribuir al apoyo de familias que requieren este tipo de ayuda.

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