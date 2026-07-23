Roban equipos tecnológicos de la Junta Comunal de José Domingo Espinar

La Junta Comunal de José Domingo Espinar fue objeto de un robo durante la madrugada, luego de que desconocidos ingresaran por la fuerza a las instalaciones y sustrajeran equipos tecnológicos, además de 23 dólares que se encontraban en una caja fuerte, informó el representante del corregimiento, Guillermo García.

Según explicó García, el hecho fue descubierto cerca de las 6:15 de la mañana, cuando la primera persona llegó a la sede y se percató de que habían ingresado al lugar.

“Se rompió la puerta lateral y también se abrió un alambre ciclón que permitió el acceso por la fuerza”, detalló en entrevista en Eco Tv.

García señaló que prefiere no especular sobre los responsables del hecho ni sobre el motivo del robo. “Yo no quisiera especular sobre nada, creo que la especulación en estos momentos sobra. Lo que sí es muy raro es que lo que se llevaron fue el equipo tecnológico y lo que tiene que ver con la vigilancia y con el trabajo que hacemos todos los días”, manifestó.