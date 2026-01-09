Rinden homenaje a los mártires del 9 de enero

El Gobierno Nacional informó que, con motivo de la conmemoración de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964, se llevará a cabo hoy un acto solemne en la Llama Eterna, ubicada en el edificio Ascanio Arosemena de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en honor a los mártires.

La ceremonia dará inicio con la colocación de una ofrenda floral por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, como muestra de respeto y reconocimiento a los martires.

Posteriormente, Javier Martínez-Acha Vásquez, ministro de Relaciones Exteriores, quien destacará la importancia histórica de esta fecha y el legado de lucha y patriotismo que representa para el país.

El acto conmemorativo concluirá con la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Banda Republicana, bajo la dirección del profesor Dimas Rodríguez, en un ambiente de solemnidad y respeto que reafirmará el compromiso con la memoria histórica y los valores patrios.