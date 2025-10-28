Revocan trabajo comunitario a un hombre sentenciado por violencia doméstica y ordenan su detención

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste, a través de la Sección Especializada de Familia, obtuvo la revocatoria de la pena de trabajo comunitario impuesta a un hombre, sentenciado por el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica, informaron del Ministerio Público (MP).

La medida fue suplantada por el cumplimiento de la condena de 60 meses de prisión en un centro penitenciario, indicaron del MP.

La Fiscalía logró que el Juzgado de Cumplimiento, acogiera la solicitud de revocatoria al sustentar las pruebas que demostraron, el incumplimiento del beneficio que debía realizar el sancionado en el Cementerio Municipal de La Chorrera, demostrando que el ciudadano no se presentó a realizar el trabajo comunitario desde el mes de mayo del año 2022 y no hay constancia de tratamiento psicológico.

El hecho por el cual se le revocó el trabajo comunitario ocurrió el 25 de noviembre de 2016, en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera, cuando el sentenciado agredió verbalmente a su expareja gritándole de improperios.