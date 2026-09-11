Retienen en Panamá a Juan Carlos Castillo Vaca, buscado en Colombia por homicidio y extorsión

El Servicio Nacional de Migración (SNM) confirmó la verdadera identidad de un ciudadano colombiano que se mantenía bajo custodia en el Centro de Detención Administrativo Migratorio.

El individuo, quien figuraba en los registros locales bajo el nombre falso de Gabriel Ángel Lozano Verona, había sido trasladado desde la provincia de Darién y recientemente cumplió una condena de 48 meses de prisión en territorio panameño por el delito de blanqueo de capitales, razón por la cual fue remitido al albergue migratorio para el trámite correspondiente.

Durante su estancia en la instalación administrativa, y como parte de los protocolos institucionales de seguridad, los inspectores del SNM mantuvieron un intercambio directo de información y cotejo de datos con la sede de la Interpol y las autoridades de la República de Colombia. A través de este análisis de cooperación internacional, se determinó que su identidad real corresponde a Juan Carlos Castillo Vaca, conocido con el alias de “D-Max”, quien intentaba evadir los controles migratorios e internacionales tras su salida del penal, informó la institución.

Las verificaciones permitieron constatar que Castillo Vaca mantiene una orden de captura vigente en su país de origen por el delito de fuga de presos, así como una condena de 500 meses de prisión en Colombia por su vinculación a una organización criminal en el departamento del Valle del Cauca. Dicha estructura delictiva es procesada por delitos contra la seguridad pública, homicidio y extorsión, además de estar relacionada con un atentado sicarial perpetrado con armas de grueso calibre el pasado 28 de agosto de 2025 en el barrio El Retiro.

Tras confirmarse su alta peligrosidad y el prontuario internacional en su contra, el ciudadano fue remitido a las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para continuar con los trámites legales y de extradición o deportación correspondientes, finaliza el comunicado.