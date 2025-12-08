Residentes de Playa La Candelaria, en la provincia de Los Santos, rescatan a cuatro delfines varados

Miembros de la comunidad de Playa La Candelaria, en Los Santos, lograron rescatar a cuatro delfines que quedaron varados en un sector rocoso de la costa, tras percatarse de la presencia de los animales en peligro y devolverlos al mar, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Mi Ambiente destacó que después del aviso ciudadano, la Dirección Regional de Los Santos, activó un operativo de respuesta en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), que brindó apoyo inmediato en el sitio. Al arribar, el personal técnico confirmó que los delfines ya habían sido asistidos por los residentes.

La entidad ambiental señaló que las causas del varamiento aún son desconocidas y explicó que podrían estar relacionadas con desorientación, algún problema de salud o efectos del reciente aguaje, que redujo los niveles de agua en algunas áreas de la costa.

La directora regional encargada, Lisbeth Vargas, resaltó el rol de la comunidad en el auxilio inicial, pero recordó la importancia de evitar el contacto directo con fauna marina. “Agradecemos ese gesto, pero pedimos evitar el contacto directo... Hay riesgos sanitarios tanto para las personas como para los animales, por lo que es necesario avisar a las autoridades ante cualquier caso”, señaló.

La institución destacó que Los Santos es una de las zonas del país donde los varamientos ocurren con mayor frecuencia. No se registraba un evento con varios delfines desde 2016, lo que da especial relevancia al caso reportado.