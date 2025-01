Rescatan a mono aullador y a un puerco espín en Barú

Este miércoles, 22 de enero, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en la provincia de Chiriquí, rescató a dos especies: un puerco espín (Coendou rothschildi) que se encontraba atrapado en la copa de un árbol en el sector de Llano del Medio Abajo, corregimiento de Las Lomas, en el distrito de David; también lograron rescatar a un mono aullador (Alouatta palliata) en Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Carlos Castillo, jefe de la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la Regional de MiAmbiente en Chiriquí, explicó que para el rescate del puerco espín se requirió el uso de una escalera y un lazo de captura de fauna silvestre para lograr extraer al animal con seguridad, para ser trasladado hacia un veterinario. “Tras su revisión, se constató que se encontraba en buen estado de salud, sin heridas visibles, por lo que se procedió a su liberación en su hábitat natural”, confirmó Castillo.

En tanto, el jefe de la Sección de Áreas Protegidas dijo: “el pequeño mono aullador se encontraba desprotegido y solo en las inmediaciones de un cuadro de fútbol en San Vicente, Puerto Armuelles, afortunadamente en buen estado de salud, pero muy asustado”.

“Este tipo de situaciones ocurren con frecuencia temporada seca, debido a factores naturales como las fuertes brisas, la disminución de alimentos disponibles en las áreas donde viven estos animales, pero también debido a la intervención humana en áreas naturales para darle paso a la construcción de residenciales y de otros proyectos de infraestructura”, explicó el especialista.

Castillo instruyó a las personas sobre cómo actuar al momento de visualizar un animal de fauna silvestre que se desplaza entre las áreas verdes de las residencias. “Ellos pueden desplazarse hacia zonas pobladas, pero así mismo buscan la manera de regresar a su entorno. Si se observa un animal fuera de su hábitat, caminando en un área no peligrosa, es esencial evitar el contacto directo, ya que esto genera estrés en ellos. Si por el contrario, encuentras un animal silvestre que no puede moverse por sí mismo, no dude en llamar al 500-0922, donde coordinaremos su captura y reubicación en un lugar seguro”, recalcó.