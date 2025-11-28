Rescatan a la cacica Elena Cruz y a ocho tripulantes tras accidente marítimo en Kusapín

Un total de nueve personas, entre ellas la cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Elena Cruz, fueron rescatadas luego de que la embarcación en la que viajaban se volteara en Playa Macho, Kusapín. la información fue divulgada por la cuenta informativa La Voz Chiricana.

La lancha transportaba a autoridades tradicionales de la comarca, quienes regresaban de una reunión sostenida con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, donde manifestaron su rechazo a la posible privatización de la Isla Escudo de Veraguas.

Durante el incidente, se reportó inicialmente a varias personas como desaparecidas, generando preocupación en la comunidad. Entre los afectados se encontraba también el periodista Napoleón Becker, de la región de Ñökribo.