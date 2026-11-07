El TE suspenderá atención en su sede regional de Veraguas este lunes

Los servicios que se ofrecen en la sede regional del Tribunal Electoral (TE) en Veraguas estarán suspendidos el próximo lunes 9 de noviembre de 2026, debido a la conmemoración de la adhesión de Santiago a la gesta separatista de Panamá de Colombia.

La medida se adopta en cumplimiento del Decreto No. 38 del 5 de diciembre de 2025, que declara feriado ese día en el distrito de Santiago y ordena el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales.

Pese al cierre de la sede regional, el Tribunal Electoral mantendrá personal en las demás oficinas distritales de Veraguas para atender trámites y continuar con la recolección de firmas para la Constituyente Paralela.

La institución informó que las labores se reanudarán en su horario regular el miércoles 11 de noviembre, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.