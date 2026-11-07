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El TE suspenderá atención en su sede regional de Veraguas este lunes

El TE suspenderá atención en su sede regional de Veraguas este lunes
Sede principal del Tribunal Electoral.
Redacción Web
07 de noviembre de 2026

Los servicios que se ofrecen en la sede regional del Tribunal Electoral (TE) en Veraguas estarán suspendidos el próximo lunes 9 de noviembre de 2026, debido a la conmemoración de la adhesión de Santiago a la gesta separatista de Panamá de Colombia.

La medida se adopta en cumplimiento del Decreto No. 38 del 5 de diciembre de 2025, que declara feriado ese día en el distrito de Santiago y ordena el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales.

Pese al cierre de la sede regional, el Tribunal Electoral mantendrá personal en las demás oficinas distritales de Veraguas para atender trámites y continuar con la recolección de firmas para la Constituyente Paralela.

La institución informó que las labores se reanudarán en su horario regular el miércoles 11 de noviembre, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

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